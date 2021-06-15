Şanlıurfa’da bir genç silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün gece geç saatlerinde sokakta yürüyen 23 yaşındaki Eyyüp B. isimli genç, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen saldırgandan kurtulmak isteyen yaralı, sokakta yürüdükten sonra yere yığıldı.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan 23 yaşındaki Eyyüp B. isimli gence sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalamak için çalışma başlattı.