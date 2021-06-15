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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:28

’da bir genç silahlı saldırıya uğradı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir genç silahlı saldırıya uğradı

’da bir genç silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

'nın Eyyübiye ilçesinde dün gece geç saatlerinde sokakta yürüyen 23 yaşındaki Eyyüp B. isimli genç, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen saldırgandan kurtulmak isteyen yaralı, sokakta yürüdükten sonra yere yığıldı.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan 23 yaşındaki Eyyüp B. isimli gence sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalamak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da bir genç silahlı saldırıya uğradı
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