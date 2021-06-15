Şanlıurfalı piyano şampiyonuna tebrik

Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda 1. olan 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Şanlıurfalı Defne Ekmekçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından tebrik edildi.

Yaklaşık 3 yıldır piyona eğitimi alan küçük Defne, mayıs ayında çevrim içi düzenlenen ve Kanada, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden aynı yaş kategorisindeki 256 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmaya katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Defne Ekmekçi birinci oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Büyüklenir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığınca, Kemalettin Gazezoğlu Merkezinde düzenlenen programda Defne Ekmekçi, piyano ziyafeti verdi.

Başkan Zeynel Abidin Beyezgül, büyük beğeni alan Defni Ekmekçi'yi tablet hediye ederek tebrik etti.

Başkan Beyazgül; "Ben Defne kızımızı başarlarından dolayı tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Bu şehir daha çok şampiyonu çıkartacaktır. Biz belediye olarak kızımız ne isterse onu yapacağız." diye konuştu.

Başkan Beyezgül ayrıca Defne'nin anne ve babasını da tebrik etti.