Şebnem hemşirenin erkek arkadaşı serbest

Kadıköy
'de hemşire Şebnem Köker
'in 7 Haziran'da bir pansiyonun 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B. serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı
'na getirilen T.B. savcılık tarafından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe gönderdi. Anadolu 1
. Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli T.B.'nin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.