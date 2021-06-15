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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Şebnem hemşirenin erkek arkadaşı serbest

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Şebnem hemşirenin erkek arkadaşı serbest
'de hemşire 'in 7 Haziran'da bir pansiyonun 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B. serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'na getirilen T.B. savcılık tarafından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe gönderdi. . Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli T.B.'nin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
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Şebnem hemşirenin erkek arkadaşı serbest
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