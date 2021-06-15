Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seri katil Atalay Filiz davasında flaş gelişme! Aldığı ceza belli oldu...
Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:19 Son Güncelleme: 15.6.2021 16:32

Seri katil davasında flaş gelişme! Aldığı ceza belli oldu...

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Seri katil Atalay Filiz davasında flaş gelişme! Aldığı ceza belli oldu...

'da da ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan seri katil ’in ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonu tutuklu sanık Atalay Filiz, 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına sanık , SEGBİS sistemiyle katılırken sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'DAVANIN BİTMESİNDEN ÇOK MEMNUNUM'

Duruşmada Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaayı tekrar ederken, sanık Atalay Filiz, 'Daha önce savunma yapmıştım. Söyleyecek bir şeyim yok. Mütalaaya katılmıyorum. Beraatime karar verilmesini isterim. Davanın bitmesinden dolayı da çok memnunum.' şeklinde konuştu.

'ATALAY'IN CEZAİ EHLİYETİ OLMADIĞI KANAATİNDEYDİK'

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunmalarını mahkemeye sunduklarını belirterek 'Biz Atalay'ın cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeydik ancak buna rağmen adli tıp kurumu benzer raporlar vermek suretiyle savunmamızın önüne geçmeye çalışmıştır.' ifadelerini kullandı.

2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Atalay Filiz'in 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seri katil Atalay Filiz davasında flaş gelişme! Aldığı ceza belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA