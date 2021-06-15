Seri katil Atalay Filiz davasında flaş gelişme! Aldığı ceza belli oldu...

'DAVANIN BİTMESİNDEN ÇOK MEMNUNUM'

Duruşmada Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaayı tekrar ederken, sanık Atalay Filiz, 'Daha önce savunma yapmıştım. Söyleyecek bir şeyim yok. Mütalaaya katılmıyorum. Beraatime karar verilmesini isterim. Davanın bitmesinden dolayı da çok memnunum.' şeklinde konuştu.

'ATALAY'IN CEZAİ EHLİYETİ OLMADIĞI KANAATİNDEYDİK'

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunmalarını mahkemeye sunduklarını belirterek 'Biz Atalay'ın cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeydik ancak buna rağmen adli tıp kurumu benzer raporlar vermek suretiyle savunmamızın önüne geçmeye çalışmıştır.' ifadelerini kullandı.