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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:01

Serka desteğiyle ’taki tarımsal yatırımlar tanıtılacak

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Serka desteğiyle Kars’taki tarımsal yatırımlar tanıtılacak

Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başvurmuş olduğu “Kars İli Tarımsal Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı” projesi yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında; Kars’ın tarım sektöründe son dönem hayata geçirilen alt yapı yatırımlarına dikkat çekilerek, yatımcıları bu alana yönlendirecek tanıtım filmi hazırlanacak.

SERKA tarafından 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında TRA2 bölgesinin kalkınmasına yönelik birçok projeye destek verilmeye devam ediliyor.

Bu program kapsamında, desteklemeye hak kazanan projelerden bir tanesi de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başvurmuş olduğu "Kars İli Tarımsal Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı" projesi oldu.

Projeyle Kars'ın tarımsal faaliyetleri, son dönemde tarımda yapılan yenilik ve altyapı yatırımlarına dikkat çekilerek, Ulusal ve Uluslararası girişimcilerde, sermayedarlarda, yatırımcılarda tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmaları içim farkındalık oluşturulacak.

Proje kapsamında, Kars'ın hayvancılığı, jeolojik, lojistik, jeostratejik, coğrafik avantajlarından ötürü, gelecekte tarım sektörüne yatırımların yapılma potansiyelinin yükseleceğini konu alan, Kars'ın tarımsal faaliyet ve yeniliklerinin anlatıldığı bir tanıtım filmi çekilecek.

Filmde seslendirmelerle yatırım yapılabilecek; fide-fidan üretimi, tohumculuk, tarımsal lojistik, eko-turizm, yenilenebilir enerji, biyoenerji, birincil bitkisel üretim, organik tarım, et-süt işleme, kaz ve kanatlı üretimi, tarımsal ithalat-ihracat gibi alt sektörlerle Kars'ın sahip olduğu olanaklar ortaya konularak, yatımcılar Kars'a yönlendirilecek.

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Serka desteğiyle Kars’taki tarımsal yatırımlar tanıtılacak
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