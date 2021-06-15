Serka desteğiyle Kars’taki tarımsal yatırımlar tanıtılacak

SERKA tarafından 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında TRA2 bölgesinin kalkınmasına yönelik birçok projeye destek verilmeye devam ediliyor.

Bu program kapsamında, desteklemeye hak kazanan projelerden bir tanesi de Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başvurmuş olduğu "Kars İli Tarımsal Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı" projesi oldu.

Projeyle Kars'ın tarımsal faaliyetleri, son dönemde tarımda yapılan yenilik ve altyapı yatırımlarına dikkat çekilerek, Ulusal ve Uluslararası girişimcilerde, sermayedarlarda, yatırımcılarda tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmaları içim farkındalık oluşturulacak.

Proje kapsamında, Kars'ın hayvancılığı, jeolojik, lojistik, jeostratejik, coğrafik avantajlarından ötürü, gelecekte tarım sektörüne yatırımların yapılma potansiyelinin yükseleceğini konu alan, Kars'ın tarımsal faaliyet ve yeniliklerinin anlatıldığı bir tanıtım filmi çekilecek.

Filmde seslendirmelerle yatırım yapılabilecek; fide-fidan üretimi, tohumculuk, tarımsal lojistik, eko-turizm, yenilenebilir enerji, biyoenerji, birincil bitkisel üretim, organik tarım, et-süt işleme, kaz ve kanatlı üretimi, tarımsal ithalat-ihracat gibi alt sektörlerle Kars'ın sahip olduğu olanaklar ortaya konularak, yatımcılar Kars'a yönlendirilecek.