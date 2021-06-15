Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

Sıla Türkoğlu son günlerin hayatıyla öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Emanet dizisini ilk kez izleyenler ise Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. Dizide Seher karakterini canlandıran oyuncunun İzmir'de doğduğu biliniyor. İşte Sıla Türkoğlu hayatı hakkında merak edilenler…