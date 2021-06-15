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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:24

kimdir? , nereli?

Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran hayatı merak ediliyor. Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan dizide rol alan oyuncunun İzmirli olduğu biliniyor. Sıla Türkoğlu almış olduğu oyunculuk eğitimleri sonrasında Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Emanet dizisiyle ününe ün katmıştır. Peki , kaç yaşında, nereli? Sıla Türkoğlu hayatı!

son günlerin hayatıyla öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Emanet dizisini ilk kez izleyenler ise , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. Dizide Seher karakterini canlandıran oyuncunun İzmir'de doğduğu biliniyor. İşte Sıla Türkoğlu hayatı hakkında merak edilenler…

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999 da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu 21 yaşının içindedir. İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa daha 19 yaşında başlamıştır.

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2018 Ağlama Anne Alev Yardımcı Karakter

2019 Yemin Suna Yardımcı Karakter

2020 Başrol Oyuncusu

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Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?
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