Şırnak’ta ‘Hayat Boyu Öğrenme’ sergisi açıldı

Şırnak, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şırnak'ta, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezleri (ADEM), Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kursiyerlerinin ürünleri sergilendi. El emeği ürünlerin beğeniye sunulduğu sergiye, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof.Dr. Mehmet Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Babuğ, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan; "'Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri' il genelinde bütün halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca hayata geçirilen kursların adeta finali niteliğinde. Şırnak ilimizde de merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 7 halk eğitim merkezimiz var. Bunun yanında Aile Destek Merkezleri (ADEM), Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) var. Bu kurum ve kuruluşlar müşterek çalışmalar ortaya koyuyorlar. Tabi bu çalışmaların odağında İl Halk Eğitim Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteriyor" dedi.

2 BİN KURSTA 30 BİNDEN KİŞİ EĞİTİM ALDI

Pandeminin kursları olumsuz etkilediğini belirten Vali Pehlivan; "2020-2021 Eğitim-Öğretim sezonu boyunca ilimiz genelinde 30 binin üzerinde kursiyerimiz açılan kurslarda eğitim aldılar, becerilerini geliştirdiler. Toplamda da 2 bine yakın kurs düzenlendi. Pandemi şartları birçok alanda olduğu gibi bu alandaki faaliyetleri de etkiledi ama bundan sonraki süreçte kademeli normalleşme süreciyle birlikte halk eğitim kursları eskiden olduğu gibi canlılığına, o hareketli günlerine kavuşacak. Hayat Boyu Öğrenme kavramı çok güzel bir kavram. İnsanoğlu aslında doğduğu günden ölümüne kadar her geçen gün istese de istemese de bir şeyler öğrenir. Bununla birlikte her yaşta vatandaşlarımızın becerilerini geliştirebileceği ortamları sunmak adına devletimizin Hayat Boyu Öğrenme Birimleri var. 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımız ilgi duyduğu alanlarda bu kurslara gelebiliyor, bu kurslarda yeni şeyler öğrenebiliyor veya var olan bilgi ve becerilerini geliştirebiliyorlar. Son zamanlarda bu kurslarda eğitim alan kardeşlerimiz ürünlerini gerek dijital platformlarda direkt bire bir bağlantılar kurmak suretiyle de satışını gerçekleştirebiliyorlar. Bu kursların bir amacı da üretilen ürünlerin gerek geleneksel sanatlar alanında yapılan ürünler gerek çağa hitap eden kurslar ve bu alanda uygulanan ve öğretilen, geliştirilen beceriler bağlamında elde edilen ürünlerin vatandaşlarımızla ve meraklılarıyla buluşturulması konusunda artık dijital ortamlarda sağlanmış durumda. Bu konuda gerek müşterek gerekse münhasır sayfalar açılmak suretiyle bugün bu ürünlerin tanıtımı da yapılabiliyor. Şırnak ilimizde de kilim dokumacılığından şal şepik üretimine, seracılıktan arıcılığa kadar birçok alanda kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarımızı en ücra noktalara kadar götürebiliyoruz. Köylerimizde de mezralarımızda da kurslarımız var. Bu kursları bütün kamu ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde yapıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğümüz gerek belediyemizle gerek gençlik spor müdürlüğüyle, tarım ve orman müdürlüğüyle müşterek kurslar düzenliyor. Bu vesileyle kurslara katkı, katılım sağlayan bütün kurumlarımıza, bu eğitimleri veren usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sergi, ziyaret açıldı. Sergide Kilim, ahşap yakma, modelistlik, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda kursa ait ürünler yer alıyor.

Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.