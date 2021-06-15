Siverek kırsalında asfalt çalışmaları

Alt ve üst yapısı tamamlanan yolları asfaltla buluşturmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin bu seferki adresi Siverek ilçesi oldu.



Siverek ilçesine bağlı Atmaca Karakütük arası 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmalarına başlayan ekipler, Şekerli Mahallesi, Taban, Ağıztadı ve Güher grup yollarını birbirine bağlayan yollarda asfaltlama çalışmalarını ise tamamladı.

Mahalle sakinlerinin daha konforlu ve rahat bir ulaşım imkânlarından faydalanmaları için asfaltlama çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren büyükşehir ekipleri vatandaşlardan ve kırsal mahalle muhtarlarından tam not aldı.



Atmaca Mahalle Muhtarı Mustafa Siyaroğlu stabilize olan yollarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmalarıyla asfaltlanacağını belirterek çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.



Siverek Şekerli Mahalle Muhtarı Murat Azimoğlu ise Şekerli Mahallesi, Taban, Ağıztadı ve Güher grup yollarını birbirine bağlayan grup yollarında asfaltlama çalışmalarının yapıldığını ifade ederek yolun tamamlanması ile birlikte mahalle sakinleri için daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulmuş olacak. Yollarımızın asfaltla buluşturulmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz diye konuştu.