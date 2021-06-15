SOLOTÜRK “Amasya Tamimi” için uçtu

Amasya'da düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, Yavuz Selim Meydanında buluştu. Vatandaşlar Solo Türk ve Türk Yıldızlarına büyük ilgi gösterdi. Solo Türk'ün "Hilal ve Yıldız" oluşturması büyük alkış aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı; "Amasya için çok önemli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte 12 Haziran'da Amasya'ya gelişiyle başlayıp, 22 Haziran'da tüm dünyaya 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilanıyla sonlanan bu mücadelenin planlandığı, taşlarının döşendiği, önemli adımların atıldığı Amasya kısmını, 10 günlük bir festival programıyla hep birlikte kutlayacağız." dedi.

Vali Masatlı, gösteriler sonrası SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerine teşekkür etti. Gösteriyi Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve binlerce kişi izledi.