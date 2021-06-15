Son dakika: 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir sitede 8 Mart akşamı meydana gelen olayda, 2 yıldır kapıcılık yapan İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer'i pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğarak öldürmüştü.

Daha sonra evden uzaklaşarak polisi arayıp 'Oğlumu öldürdüm' diye ihbarda bulunan cani baba, polis ekiplerince gözaltına alınmış, ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri sürmüştü. Kılınçer, "Geçmişte İşlediğim günahlar nedeniyle cehenneme gideceğim. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha giriyor. Bende oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim." demişti.

Cani baba çıkarıldığı mahkemece, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE KENDİSİNİ ASTI

İsmail Kılınçer, tutuklu bulunduğu Adana Cezaevinde kendini asarak intihar etti. Bulunduğunda hayatını kaybettiği tespit edilen Kılınçer'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Cezaevinde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORUDA TAM GELMİŞ

İsmail Kılınçer, akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek rapor aldırılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Kılınçer, bunun üzerine Konya kapalı cezaevinden Adana'ya sevk edildi. Yapılan muayene sonucu Kılınçer'e akıl sağlığının yerinde, cezai ehliyetinin de tam olduğu yönünde rapor verildiği öğrenildi.

Kılınçer hakkındaki soruşturmasının Cumhuriyet Savcısı tarafından tamamlandığı, iddianamenin de Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.