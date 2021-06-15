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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:35 Son Güncelleme: 15.6.2021 11:38

: 'da etkili oluyor! Alt geçitte can pazarı...

AA
Son dakika: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Alt geçitte can pazarı...

haberi: 'un bazı kesimlerinde etkili olan hayatı olumsuz etkiliyor. 'da bir alt geçit su ile doldu. Can pazarının yaşandığı olay iki sürücü mahsur kaldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'un bazı kesimlerinde etkili olan hayatı olumsuz etkiliyor. , , , , ve başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı. 'da bir alt geçit su ile doldu. Can pazarının yaşandığı olay iki sürücü mahsur kaldı.

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Son dakika: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Alt geçitte can pazarı...
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