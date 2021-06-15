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Giriş Tarihi: 15.6.2021 19:44 Son Güncelleme: 15.6.2021 19:44

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? ile 15 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları -

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında yapılan ile ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen “ sonuçları” bugün (15 Haziran 2021 Salı) şans oyunu severler için bir kez daha çekilerek duyurulacak. 30 Milyon TL’yi aşan tutarının sahibi olmak isteyenler ise üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynamaları sonrasında kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 15 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve ekranı.

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar (3 gün) yapılan ile ortak canlı yayın sonrasında belirlenen kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan sonuçları bugün yapılacak yeni bir canlı çekilişle açıklanacak. (MPİ) ile ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi için üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler biletleriyle sorgusu yapmak isteyerek açıklandı mı? sorularına cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 15 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Haziran Süper Loto sonuçları:




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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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