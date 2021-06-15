Şüpheli komşu Adana’da yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti. 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, alarma geçti. Kısa sürede yaşadığı vahşeti taşa yazan A.K. adlı kız çocuğuna ulaşıldı.

UZUN ZAMANDIR TECAVÜZ EDİYORDU

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K'nin, uzun süredir 59 yaşındaki komşuları H.E'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

ADANA'DAN GELİP TECAVÜZ EDİYORMUŞ

Polis ayrıca H.E'nin 2 ay kadar süre önce Adana'ya taşındığı, kısa sürelerde Antalya'ya gelerek A.K'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi. Gelişmelerin ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adana polisi ile bağlantıya geçti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E'nin adresini belirleyip, eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

SÖYLEYEMEDİĞİM İÇİN TAAŞ YAZDIM

A.K. adlı kız çocuğu kendisine bir yıldan uzun süredir 59 yaşındaki H.E tarafından gerçekleştirilen cinsel saldırıyı ailesine ve yakınlarına söyleyemediği için taşı yazdığını kaydetti. Saldırgan H.E'den çok korktuğunu da belirten A.K, saldırganın Adana'ya gittikten sonrada sürekli Antalya'ya gelerek tecavüzlerini sürdürüyordu öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından A.K. adlı küçük kız pedagog eşliğinde tedaviye alındı.