Taziye ziyaretinden dönüyorlardı: Kazada can verdiler

Gaziantep-Nurdağı karayolunda meydana gelen kazada, Nurdağı ilçesinde yaşayan ortak bir arkadaşlarına taziye ziyaretinden dönen aynı fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu Ahmet Arslan (48) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak karşı şeride geçerek tavanı üzerine düştü.

Otomobilde bulunan Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Arslan ve Mehmet Karayılan (31) ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatılırken, araçta bulunan 5 kişinin de Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalıştıkları ve bir yakını vefat eden iş arkadaşlarına taziye ziyaretinden döndükleri öğrenildi.