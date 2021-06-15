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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:17

’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

’da zincir market önünde çıkan kavgada Recep A. (25) tarafından bıçaklanan Berhan Danışmaz (20), hayatını kaybetti, arkadaşı Umut A. (20) yaralandı. Şüpheli saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

'da bir zincir market önünde dün saat 22.30 sıralarında Berhan Danışmaz ile arkadaşı Umut A., yolda karşılaştıkları Recep A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üzerindeki ekmek bıçağını savurup, iki arkadaşı yaralayan Recep A., kaçtı. Kanlar içinde kalıp, yaralanan ikilinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce ilk müdahalede bulunan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin üzerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Berhan Danışmaz, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sol kalçasından yaralanıp tedavisi süren Umut A.'nın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu, şüpheli Recep A., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda, kendisine saldırdığını öne sürdüğü ikiliden, savunma amaçlı bıçağı kullandığını söylediği belirtildi.

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Trabzon’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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