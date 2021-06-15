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Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:45

’de bir köy karantinaya alındı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

’nin İlçesi Geçimli Köyü, artan Covid-19 vakası ve temaslılar nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Cuma Emeç başkanlığında toplanarak, ilçeye bağlı Geçimli Köyü'nde, COVİD-19 çoklu vaka ve temaslı kişilerin tespit edilmesi nedeniyle, köyün 15 Haziran tarihi saat 06:00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Hozat Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karantina süresince giriş-çıkışların ve karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin İlçe Jandarma Komutanlığınca kontrollü bir şekilde sağlanmasına, Geçimi Köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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Tunceli’de bir köy karantinaya alındı
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