Türkiye’nin en büyük aile sağlığı merkezinde ferahlatan uygulama

Bahçede aşılama uygulamasının vatandaşlar tarafından da çok beğenildiğini belirten Dr. Hakan Karabulut, 22 aile hekimi ile Türkiye'nin en büyük aile sağlığı merkezinde hizmet verdiklerini söyledi.

Aile sağlığı merkezinde 22 hekim ve 60 personel olduğunu belirten Dr. Hakan Karabulut; "Hasta sayımızda çok fazla. Oluşturulan randevular çerçevesinde günlük ortalama 528 hastaya aşılama işlemi yapıyoruz. Bu işlemleri aile sağlığı merkezimizin içerisinde yapsaydık içeride büyük bir kalabalık oluşacaktı. Biz bunun yerine aile sağlığı merkezimizin bahçesine 4 ayrı aşı uygulama standı kurarak muayene için gelen hastalarla aşı uygulaması için gelen hastalarımızı ayırdık. Görevli hekim arkadaşımız Erkan Kantarcı'da kararsız olan vatandaşlarımızla görüşerek onları ikna etme konusunda bizlere destek oluyor. Umarım bu uygulama diğer kalabalık olan aile sağlığı merkezleri için örnek olur" dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Aşı olmak için alanda bekleyen Fatih Çimen ise "Cumartesi bugün için randevu oluşturmuştum. Aşı olmak için buraya geldik. Aşı stantlarının dışarıya alındığını gördük. Güzel bir uygulama olmuş. Hijyenik bir çalışma ortamı var. Beklemeden 5 dakika içerisinde aşı olup gidiyorsun. Emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.