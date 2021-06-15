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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:53

’nin en önemli cerrahları ÇÜ’de buluşuyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye’nin en önemli cerrahları ÇÜ’de buluşuyor

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin düzenlediği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Anorektal Canlı Cerrahi Kursu, 18-19 Haziran tarihleri arasında 20’yi aşkın canlı ameliyat ile gerçekleştirilecek.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği'nin düzenlediği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Anorektal Canlı Cerrahi Kursu, 18-19 Haziran tarihleri arasında 20'yi aşkın canlı ameliyat ile gerçekleştirilecek. Ameliyatlar 'nin önemli üniversitelerinden alanında en tecrübeli ve yetkin hocaları tarafından gerçekleştirilecek ve çevrimiçi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde cerrahlarla paylaşılacak. Ameliyatları çevrimiçi ortamda Türkiye'den bin civarında cerrahın takip etmesi bekleniyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İsmail Cem Eray ve Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, yaptıkları açıklamada böylesine önemli bir organizasyona Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı olarak ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladılar.

Türkiye'nin cerrahi alanda sayılı bilim adamını 'da ağırlayacaklarına değinen Eray ve Rencüzoğulları, "Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden alanında yetkin ve değerli çok sayıda hocamızın katılacağı bu bilimsel etkinlikte canlı gerçekleştirilecek cerrahiler en etkin ve teknolojik yöntemlerle gerçekleştirilip sonuçları değerlendirilecek. Yine çevrimiçi olarak Türkiye'deki cerrah meslektaşlarımız tarafından takip edebilecek" dediler.

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Türkiye’nin en önemli cerrahları ÇÜ’de buluşuyor
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