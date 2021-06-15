Ukraynalı ve Romanyalı komşuların kezzap kavgası!

Diana Ş. şikayetinde, "Dilek K. benim kayınvalidemdir. Carmen K. ise tanıdığımdır. Kayınvalidemin evinde kiracı olarak kalıyordu. Bana küfür etti. Kayınvalideme de gidip benim hakkımda 'Eve adam alıyor. Sevgilisi var' diye iftira atmaktadır. Ben tehdit ve hakarette bulunmadım. Carmen K. yiyeceklerini almak için kapıma gelmişti. Bana, 'Suratına kezzap atmazsam' şeklinde tehdit etti. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Bu esnada evimin içindeydim. Carmen'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.