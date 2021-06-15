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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum

Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinci olan Defne Ekmekçi, SABAH'a konuştu: "Büyük piyanist 'ı örnek aldım, onun gibi bir piyanist olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum"

Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda, 256 kişi arasından birinci olan, 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Şanlıurfalı Defne Ekmekçi, SABAH'a konuştu. Ekmekçi, "Piyanoya, birinci sınıftayken müzik kulübünde başladım ve çalmayı çok seviyorum. Hep büyük piyanist 'ı örnek aldım, onun gibi bir piyanist olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum" dedi.



Eğitimci anne Ayşegül Ekmekçi, "Defne çok emek verdi, karşımıza hep iyi ve doğru insanlar çıktığı için de çok şanslıyız" derken, kadın doğum uzmanı doktor baba Emre Ekmekçi ise "'ya görev nedeniyle 4 yıl önce geldik. Defne, imkânlar sunulduğunda, teşvikler sağlandığında nasıl başarılar elde edilebileceğinin çok güzel bir örneği oldu. Bizi çok gururlandırdı. Bu başarıda destek olan herkese minnettarım. Şanlıurfa bize çok şey kattı, yeteneği olan çocuklarımızın yanında olmalıyız" ifadelerini kullandı.
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Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum
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