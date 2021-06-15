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Giriş Tarihi: 15.6.2021 08:49 Son Güncelleme: 15.6.2021 08:50

? YÖK ile 2021-2022 , ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 Üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılış tarihi sorgulaması yapıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi içerisinde üniversiteler kapılarını açacak. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini duyururken yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarihi resmen duyurdu. Peki 2021-2022 , ne zaman? YÖK ile ?

, sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci kampüslerde eğitim görmenin hayalini kurarken üniversite açılış tarihini sorguluyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürdürülürken gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt kazandı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversitelerde aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi. Peki 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak, ne zaman? YÖK ile Üniversiteler açılıyor mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihi itibarı ile başlayacağını bildirdi.

BAKAN KOCA: 13 EYLÜL'DEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ DE AŞILARINI OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 Üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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