Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler açılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci kampüslerde eğitim görmenin hayalini kurarken üniversite açılış tarihini sorguluyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürdürülürken gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt kazandı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversitelerde aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi. Peki 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? YÖK ile Üniversiteler açılıyor mu?