Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler açılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci kampüslerde eğitim görmenin hayalini kurarken üniversite açılış tarihini sorguluyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürdürülürken gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt kazandı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversitelerde aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi. Peki 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? YÖK ile Üniversiteler açılıyor mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihi itibarı ile başlayacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.