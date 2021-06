Unutulmaz besteler yetim kaldı

Besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay, geçirdiği kalp krizi sonrası 68 yaşında hayata veda etti. Tekay'ın vefatını kişisel Instagram hesabında paylaşan sanatçı Emel Sayın , "Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Usta besteci, 1953'te Kars 'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Vefa Lisesi 'nin ardından konservatuvar eğitimi alan Tekay, eğitimine Emin Ongan, Feridun Darbaz ve Teoman Önaldı gibi hocalardan aldığı derslerle devam etti. Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi birçok ünlü sanatçıya sahnede eşlik eden sanatçı, ayrıca ünlü isimlerin albüm çalışmalarında da yer aldı. Sanatçı, 1991'de "Vurgun" bestesiyle, 1992'de "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor", 1993'te ise da "Yorgunum Dostlarım" adlı eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"ne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayınladığı açıklamasında, "Türk müziğinin bir ustasını daha kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendik. Unutulmaz eserleriyle daima saygı ve sevgiyle anılacak olan usta sanatçıya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.Değerli usta kemani arkadaşım sevgili Selçuk Tekay'ın ani bir kalp krizi ile hayata veda ettiğini canım arkadaşım Emel Sayın hanımefendiden biraz önce öğrendim. Üzüntüm sonsuz. Zira kendisini 1980 Çakıl Gazinosu emisyonlarımda tanımıştım. Ve mesleğindeki icra ve idarecilik vasfına çalışmalarımızda yakınen tanıklık etmiş bir sanatkâr olarak her zaman kendisi ile iftihar etmişimdir. Nur içinde yat. Melekler yoldaşın; mekânın cennet olsun sevgili arkadaşım.Müzisyen arkadaşım sevgili Selçuk Tekay aramızdan ayrıldı, ailesine sabırlar diliyorum. Huzur içinde yat Selçuk Tekay. Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağolsun kadim dostum.Ne yazık ki sanat camiası son yıllarda arka arkaya üzücü kayıplar veriyor. Çok değerli bir müzik adamı daha aramızdan ayrıldı, Selçuk Tekay. Mekânı cennet olsun.Büyük üstad Selçuk Tekay'ı kaybettik... Pek çok kez aynı sahneyi paylaştım... Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum... Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi... Çok üzgünüm...Silivrikapı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Selçuk Tekay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ünlü bestekârın oğlu Mert Maner'in hayli üzgün olduğu görüldü. Tekay'ın cenazesi, Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.SABAH