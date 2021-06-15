Uyuşturucu kullandı! Üst geçitten atladı

Genç bir süre sonra kendini aşağıya sarkıtmaya başladı. Üstgeçitte şekilden şekle giren genci vatandaşlar fark ederek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalara yanıt vermeyen gencin atlayacağını anlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kesti. O esnada genç kendini üstgeçitten aşağıya bıraktı.