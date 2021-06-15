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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:45

Uyuşturucu kullandı! Üst geçitten atladı

İHA
Uyuşturucu kullandı! Üst geçitten atladı

 ’de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen 30 yaşındaki bir genç, üst geçitten sarkarak yola atladı. Vatandaşların şoke olduğu korku dolu o anlar kameralara yansırken, ağır yaralanan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki üstgeçitte meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki E.B. henüz bilinmeyen bir nedenle üstgeçite çıktı.

Genç bir süre sonra kendini aşağıya sarkıtmaya başladı. Üstgeçitte şekilden şekle giren genci vatandaşlar fark ederek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalara yanıt vermeyen gencin atlayacağını anlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kesti. O esnada genç kendini üstgeçitten aşağıya bıraktı.



KENDİNİ ÜST GEÇİTTEN YOLA ATTI

Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla 'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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Uyuşturucu kullandı! Üst geçitten atladı
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