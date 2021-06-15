Vaka ve vefat sayıları yükseldi

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'de dün 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 428, ağır hasta sayısı 929 oldu. 4 bin 585 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a, vaka
sayısı 5 milyon 336 bin 73'e, vefat sayısı ise 48 bin 795'e ulaştı. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 50.4 ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.