Vali Demirtaş, Kadın Muhtarlar İle Bir Araya Geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kentte görevini sürdüren kadın mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Göreve başladığı günden bu yana başta merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile yakından ilgilenen ve fırsat buldukça da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vali Demirtaş, son olarak kadın mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

TALİMATLAR VERİLDİ

Dargeçit Akçaköy Mahalle Muhtarı Emine Doğan, Derik Alagöz Mahalle Muhtarı Nebahat Durmaz, Artuklu Çukuryurt Mahalle Muhtarı Yasemin Düzce ve Kızıltepe Yüceli Mahalle Muhtarı Dilek Eşit'in öneri ve taleplerini dinleyen Vali Demirtaş sorunların çözümü için Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abduselam Er'e gerekli talimatları verdi.