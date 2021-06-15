Vali Demirtaş, Kadın Muhtarlar İle Bir Araya Geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kentte görevini sürdüren kadın mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.
Göreve başladığı günden bu yana başta merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile yakından ilgilenen ve fırsat buldukça da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vali Demirtaş, son olarak kadın mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.
TALİMATLAR VERİLDİ
Dargeçit Akçaköy Mahalle Muhtarı Emine Doğan, Derik Alagöz Mahalle Muhtarı Nebahat Durmaz, Artuklu Çukuryurt Mahalle Muhtarı Yasemin Düzce ve Kızıltepe Yüceli Mahalle Muhtarı Dilek Eşit'in öneri ve taleplerini dinleyen Vali Demirtaş sorunların çözümü için Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abduselam Er'e gerekli talimatları verdi.
Kendisinin de bir muhtar babanın oğlu olduğunu dile getiren Vali Demirtaş '' Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana her fırsatta mahalle muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız biz yöneticiler ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyorlar. Vatandaşlarımızın sorunu olduğunda bizler çoğu kez muhtarlarımızdan duyup anında çözüm buluyoruz. Bugün kadın muhtarlarımız ile bir raya geldik. İlimizde kadın muhtarlarımızın olması beni fazlasıyla memnun etti. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum'' diye konuştu.