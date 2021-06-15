Vali doğan EXPO alanını inceledi

Vali Doğan, Hatay çevresinde sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya, şehrin yeşillenmesine ve yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak, 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla Antakya ve İskenderun'da hazırlanan iki farklı alanda misafirlerini ağırlayacak olan Expo 2021 Hatay hazırlıkları kapsamında, Antakya Kisecik EXPO alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerde Hatay Valisi Rahmi Doğan'a Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.