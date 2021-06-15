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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:18

Vali doğan EXPO alanını inceledi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Vali doğan EXPO alanını inceledi

Valisi Rahmi Doğan, EXPO 2021 hazırlıklarının devam ettiği Kisecik EXPO alanında incelemelerde bulundu.

Vali Doğan, çevresinde sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya, şehrin yeşillenmesine ve yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak, 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla ve İskenderun'da hazırlanan iki farklı alanda misafirlerini ağırlayacak olan Expo 2021 Hatay hazırlıkları kapsamında, Antakya Kisecik EXPO alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerde Hatay Valisi Rahmi Doğan'a Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

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Vali doğan EXPO alanını inceledi
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