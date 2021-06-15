Van merkezli dolandırıcılık operasyonu

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen Nitelikli Dolandırıcılık soruşturma dosyası kapsamında geniş kapsamlı inceleme yapıldı.

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla çıkartılan 4447 sayılı kanunla, salgın süresince işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen nakdi ücret desteği ödemesini gerçek hak sahipleri yerine, anlaşmalı oldukları 10 şirket bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırarak Nakdi Ücret Desteği ödemelerinden faydalandırdıkları 2 bin 600 kişiyi tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Tespit edilen yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılmasına ve kamunun zarara uğratılmasına sebep olan, ayrıca yapılan bu ödemenin büyük bir kısmını sigortalı gösterdikleri kişilerden talep ederek aldıklarına dair tespitler bulunan, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 34 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Van merkezli Ankara, Antalya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.