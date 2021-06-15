Van'da PKK'ya yönelik operasyon

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Çatak İlçesi kırsalında 14 Haziran tarihinde operasyon başlatıldı.

İcra edilen operasyon sonucunda 1 Kalaşnikov Piyade tüfeği, M-16 Piyade tüfeği parçaları, 1 tabanca, 1 el yapımı patlayıcı düzenekli el telsizi, 1 büyük telsiz, bir miktar fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.