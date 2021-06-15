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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:56

'da PKK'ya yönelik operasyon

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da PKK'ya yönelik operasyon

'ın Çatak ilçesinde PKK'ya yönelik gerçekleştiren operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Çatak İlçesi kırsalında 14 Haziran tarihinde operasyon başlatıldı.

İcra edilen operasyon sonucunda 1 Kalaşnikov Piyade tüfeği, M-16 Piyade tüfeği parçaları, 1 tabanca, 1 el yapımı patlayıcı düzenekli el telsizi, 1 büyük telsiz, bir miktar fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Van'da PKK'ya yönelik operasyon
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