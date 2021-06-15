Viranşehir’de açılacak girişimcilik ve kuluçka merkezi ile 320 kişi iş sahibi olacak

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi'nin Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinin açılış toplantısı Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.
Toplantıya, İlçe Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım,Halk Eğitim Müdürü Zeki Kaya, İşkur Şanlıurfa İl Müdürlüğü Lezgin Özmen, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, STK Temsilcileri, Türk ve Suriyeli vatandaşlar katıldı.
Maske ve Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan toplantı, bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde okunan istiklal marşı ile başladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediyelerin sadece yol, su ve kaldırımları yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, Sosyal Belediyeciliğe verdikleri öneme vurgu yaptı.Spor'a ve gençlere yönelik ilçede yapılan spor tesislerine dikkat çeken Başkan Ekinci, Sosyal Belediyecilik kapsamında Belediyenin eski hizmet binasının tadilatı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunduklarını ve 350 öğrenciye yönelik birçok kurs açtıklarını söyledi.
ENHANCER projesinin Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinin Viranşehir'de açılması için büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekleyen Ekinci, İstihdama yönelik bu ve buna benzer projeleri her zaman destekleyeceklerini kaydetti.Açılacak kuluçka merkezi ile Hem Suriyeli, hem de yerel vatandaşların eğitim görüp iş sahibi olacağını belirten Başkan Ekinci, proje kapsamında hazır giyim ve ayakkabı sektöründe 190 Suriyeli ve 130 yerel vatandaş olmak üzere toplam 320 kişinin faydalanacağını belirtti.
Yapılan açılış konuşmasının ardından Proje koordinatörü Mehmet Emin Paça katılımcılara proje hakkında geniş kapsamlı bilgi verdi. Paça:"
Viranşehir Belediyesi tarafından yürütülecek proje süresi 24 ay olup toplam bütçesi 269.540,00 Euro ve %88,04 oranında ICMPD tarafından desteklenecektir. Projenin iştirakçi kurumları; Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Viranşehir Halk Eğitim Merkezi ve Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüdür. Sunulması amaçlanmaktadır. Bu sayede Viranşehir'de sosyal hayata uyumu gözetecek şakilde geçici koruma altındaki Suriyeliler ile yerel halka hitap eden ortak etkileşim ve inkübatör merkezinin kurularak girişimciğe dayalı beşeri yetkinliklerinin iyileştirilmesi ve iş kurma faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yerel girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Projenin Hedef Grupları; Viranşehir'de özellikle işsiz gençlerden ve kadınlardan kendi işini kurmak isteyen geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplumdan girişimci adayları (Doğrudan eğitime alınacak 320 kişi; 190 Suriyeli ve 130 yerel halk)
Viranşehir'de hazır giyim ve kişiye özel ayakkabı ile geçimini sağlamak isteyen geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplumdan kadın ve genç girişimci bireyler (Doğrudan mesleki eğitime alınacak 130 kişi; 80 Suriyeli ve 50 yerel halk)Viranşehir'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplumdan özellikle gençlerden oluşan teknoloji ve yeniliğe açık bireyler (Doğrudan eğitime alınacak 90 kişi; 55 Suriyeli ve 35 yerel halk)
Proje kapsamında; Viranşehir'de geçici koruma altındaki Suriyeliler ile yerel ev sahibi halkın kaypsayıcı girişimcilik ve yenilik temelinde etkileşimde bulunabileceği bir girişimcilik merkezi faaliyete alınacak. Girişimcilik merkez inde karşılama ve yönlendirme birimi, bilişim odası, eğitim ve seminer sınıfı, kütüphane, kafeterya, çocuk oyun alanı ve bireysel çalışma alanları oluşturulacak.3. Kişiye özel giyim ve ayakkabı ortak kullanım atölyeleri kurulacak.Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile yerel ev sahibi halkın iş kurmalarına yönelik süreç danışmanlığı yapılacak.
Belirli girişimci adaylarının iş kurma, finans, fikri mülkiyet, tasarım ve ürün geliştirme, ticarileştirme, ihracat, markalaşma, bilgisayar kullanımı internet sitesi tasarımı ve sosyal medya kullanımına yönelik yetkinlikleri geliştirilecek. Kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarının hazır giyim, ayakkabıcılık, bilgisayar işletmenliği konularında mesleki yetkinlikleri geliştirilecek ve Atölyelerin yanında bulunan işyerlerinin belli bir süre ücretsiz olmak üzere kendi işini kuranlara tahsis edilmesiyle bu kadın ve genç girişimciler kendi iş yerlerini kurarak faaliyete alacaklardır Şeklinde konuştu. Yaklaşık 2 saat süren toplantı verilen kokteyle sona erdi.