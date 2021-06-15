Viranşehir’de açılacak girişimcilik ve kuluçka merkezi ile 320 kişi iş sahibi olacak



Maske ve Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan toplantı, bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde okunan istiklal marşı ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediyelerin sadece yol, su ve kaldırımları yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, Sosyal Belediyeciliğe verdikleri öneme vurgu yaptı.Spor'a ve gençlere yönelik ilçede yapılan spor tesislerine dikkat çeken Başkan Ekinci, Sosyal Belediyecilik kapsamında Belediyenin eski hizmet binasının tadilatı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunduklarını ve 350 öğrenciye yönelik birçok kurs açtıklarını söyledi.

ENHANCER projesinin Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinin Viranşehir'de açılması için büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekleyen Ekinci, İstihdama yönelik bu ve buna benzer projeleri her zaman destekleyeceklerini kaydetti.Açılacak kuluçka merkezi ile Hem Suriyeli, hem de yerel vatandaşların eğitim görüp iş sahibi olacağını belirten Başkan Ekinci, proje kapsamında hazır giyim ve ayakkabı sektöründe 190 Suriyeli ve 130 yerel vatandaş olmak üzere toplam 320 kişinin faydalanacağını belirtti.