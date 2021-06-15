Yaz kuran kursları ne zaman açılacak? 2021 cami kursları ve yaz kuran kursu kayıtları ne zaman?

Kuran kursları açılış tarihi için geri sayım başladı. Okullardaki eğitimin sona ermesiyle birlikte başlayan Kuran kursları her yıl olduğu gibi bu yaz da faaliyet gösterecek. Dinini bilen, okuyan ve Kur'an- Kerim'i anlayan bir nesil yetiştirmek için aileler çocuklarını yaz dönemlerinde Kuran kursalarına yolluyor. 2021 yılında da Kuran kurslarında eğtimlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaş grupları ve merak edilen tüm bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İşte, 2021 Kuran kursları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı...