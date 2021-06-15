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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:54

Yaz kuran kursları ne zaman açılacak? 2021 cami kursları ve yaz kuran kursu kayıtları ne zaman?

Yaz kuran kursları ne zaman açılacak? 2021 cami kursları ve yaz kuran kursu kayıtları ne zaman?

'na bağlı resmi ve özel kuran kursları her yıl ebeveynler tarafından araştırılıyor. Dönemlik olarak açılan kurslarda Kur'an okuma, siyer ve ilmihal gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Peki, bu sene yaz kuran kursları ne zaman açılacak ve kayıtlar ne zaman başlayacak? İşte, okulların kapanmasına kısa bir süre kala araştırılmaya başlanan yaz kuran kursları hakkında merak edilen bilgiler...

Kuran kursları açılış tarihi için geri sayım başladı. Okullardaki eğitimin sona ermesiyle birlikte başlayan Kuran kursları her yıl olduğu gibi bu yaz da faaliyet gösterecek. Dinini bilen, okuyan ve Kur'an- Kerim'i anlayan bir nesil yetiştirmek için aileler çocuklarını yaz dönemlerinde Kuran kursalarına yolluyor. 2021 yılında da Kuran kurslarında eğtimlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. , yaş grupları ve merak edilen tüm bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İşte, 2021 Kuran kursları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı...

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur'an kurslarında açtığı 'Yaz Kur'an Kursları', bu yıl da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. 2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur'an kursları veya 'www.diyanet.gov.tr' üzerinden yapılabilecek.

KUR'AN KURSU YAŞ ARALIĞI NE?

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

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Yaz kuran kursları ne zaman açılacak? 2021 cami kursları ve yaz kuran kursu kayıtları ne zaman?
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