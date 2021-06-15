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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:53

Yeni Stadı güvenlik toplantısı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısı

Vali Süleyman Elban başkanlığında, 2021-2022 futbol sezonu öncesi Yeni Adana Stadı’nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak; karşılaşmaların güvenli bir ortamda oynanması, takımların ve taraftarların güvenli bir şekilde stada geliş, gidişlerinin sağlanması, stadın fiziki güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

2021-2022 futbol sezonu öncesi Yeni Stadı'nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak; karşılaşmaların güvenli bir ortamda oynanması, takımların ve taraftarların güvenli bir şekilde stada geliş, gidişlerinin sağlanması, stadın fiziki güvenlik tedbirleri konusunda Adana Vali Süleyman Elban başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Adana Demirspor A.Ş. ve Adanaspor A.Ş. Kulübü yöneticileri ve ilgili kurum amirleri katıldı. Vali Elban, "Adanalı futbolseverlerin heyecanla beklediği 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu tesis Adana'nın ev sahipliğinde güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Dostluğun, kardeşliğin temsil edildiği maçlara sahne olacak" ifadelerini kullandı.

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Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısı
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