Yine kıraathane; yine ihlal! 13 kişiye 45 bin lira ceza kesildi!

İstanbul'da Koronavirüs salgını kısıtlamalarına aykırı davranılan bir kıraathanede kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 13 kişiye 45 bin 97 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Battal Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerini de denetledi. Selçuk Han Caddesi üzerinde bulunan; "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen ve kapalı olması gereken saatlerde açık bulundurulan adreste toplam 13 kişinin bulunduğu, söz konusu kişilerin kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri tespit edildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 45 bin 97 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin faaliyetlerine ise geçici olarak son verildi.