Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ter dökecek adaylar YKS ne zaman, YKS sınav yerleri / giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Haziran ayında TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek adaylar, sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama işlemleri hakkında araştırmalarını arttırdı. YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adaylar, hangi oturuma nerede katılım göstereceğini öğrenirken sınav tarihini de merak ediyor. Peki YKS ne zaman? ÖSYM ile 2021 (TYT, AYT, YDT) YKS sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek olan YKS (TYT, AYT ve YDT) için heyecan dorukta. Aday öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı için son çalışmalarını yaparken YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama gibi önemli bilgilere de erişmeye çalışıyor. ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri de duyururken YKS ne zaman sorusu da netlik kazandı.
YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Sınav tarihlerinde erteleme olmayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.
AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.
Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."