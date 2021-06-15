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Giriş Tarihi: 15.6.2021 08:44 Son Güncelleme: 15.6.2021 08:49

, hangi tarihte yapılacak? ile (, , ) sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci , sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler sınav giriş belgesini de yanlarında bulundurmak zorunda. İyi bir üniversitenin hayalini kuran adaylar, (, , ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı için son çalışmalarını yaparken ve giriş belgesi sorgulama gibi önemli bilgilere de erişmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde sınav giriş yerlerine kavuşan öğrenciler detayları merak ediyor. Peki YKS ne zaman? ile 2021 (TYT, AYT, YDT) YKS sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ter dökecek adaylar , sınav yerleri / giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Haziran ayında , ve oturumlarına katılım gösterecek adaylar, sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama işlemleri hakkında araştırmalarını arttırdı. ve giriş belgesi ile adaylar, hangi oturuma nerede katılım göstereceğini öğrenirken sınav tarihini de merak ediyor. Peki YKS ne zaman? ile 2021 (TYT, AYT, YDT) YKS sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

YKS NE ZAMAN?

Yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek olan YKS (TYT, AYT ve YDT) için heyecan dorukta. Aday öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı için son çalışmalarını yaparken YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama gibi önemli bilgilere de erişmeye çalışıyor. ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri de duyururken YKS ne zaman sorusu da netlik kazandı.

YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Sınav tarihlerinde erteleme olmayacak.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM ÜNİVERSİTE SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

YKS'YE 2,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

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