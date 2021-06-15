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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:07

Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı

'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı olayında saldırganı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Tolgahan Kılıç’ın (30) babası Ayhan Kılıç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran'da belediye binasında makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in (29) silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, koşarak bölgeden kaçtı. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç ve tetiği çeken Halit Aytekin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aytekin ve Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç

İlçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan, tutuklu Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç'ı gözaltına aldı. Ayhan Kılıç, sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı
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