Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran'da belediye binasında makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in (29) silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, koşarak bölgeden kaçtı. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç ve tetiği çeken Halit Aytekin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aytekin ve Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç

İlçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan, tutuklu Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç'ı gözaltına aldı. Ayhan Kılıç, sorgulanmak üzere Trabzon Emniyet müdürlüğüne götürüldü.