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Giriş Tarihi: 16.6.2021 22:57

'deki üçüncü dönem mezunlarını verdi

ABD'deki Maarif Okulu üçüncü dönem mezunlarını verdi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) 'nin eyaletinde bulunan , bu yıl üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Maarif Okulunda düzenlenen törene, New York Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan, yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. TMV Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, törende yaptığı konuşmada, "Yeni mezunlarımızla Maarif ailesi her geçen gün genişliyor, zamanla sosyal-siyasal alanda da öğrencilerimizin etkisini göreceğiz." diye konuştu.

Eğitim Ataşesi Aydoğan da Milli Eğitim Bakanlığı olarak Maarif Vakfının eğitim çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek mezun olan öğrencilere başarılar diledi. Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler, okul yönetimi ve aileleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. 'de Maarif Okulu 2017'de açılmıştı.

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ABD'deki Maarif Okulu üçüncü dönem mezunlarını verdi
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