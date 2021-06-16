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Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:02 Son Güncelleme: 16.6.2021 09:03

'da şaşırtan manzara: , ve ...

DHA
Adana'da şaşırtan manzara: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş...

'da, bir yolcu otobüsünde , ve uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. İki sürücü gözaltına alındı...

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarının , ve uyruklu 45 kişiyi İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu ve kafileler halinde 'ya getireceğini tespit etti.

Kaçak göçmenlerin önce Diyarbakır'a getirildiği, buradan da plakası belirlenen otobüs ile Adana'ya yola çıkarıldığı bilgisine ulaşan ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önlem aldı.

Sabahın ilk ışıklarında otobüsü durduran ekipler, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Otobüsün iki şoförü ise kaçak göçmenleri taşımaktan gözaltına alındı. Emniyete götürülen kaçak göçmenler, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otobüsün 2 şoförü ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Adana'da şaşırtan manzara: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş...
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