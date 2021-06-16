Adana'da şaşırtan manzara: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş...

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarının Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kişiyi İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu ve kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti.