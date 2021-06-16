Afgan tercüman cinayeti sanığına 25 yıl hapis

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Afgan Tamim Mirzai'yi (22) başını taşla ezerek öldüren Ziya Hesani (33), 25yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Melikgazi İlçesi Karacaoğlu Mahallesi'nde oturan Afganistan uyruklu Ziya Hesani, kendisinden boşanmak isteyen karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Afgan Tercüman Tamim Mirzai'yi 22 Ekim 2020'de başını taşla ezerek öldürmüştü. Cinayetin ardından kaçan Ziya Hesani, kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

25 YILA MAHKUM OLDU

Hakkında kasten adam öldürme suçuyla Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ziya Hesani, karar duruşmasına bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Ziya Hesani, "Kendisisini öldürme kastım yoktu. Üzerime yürüyünce kendimi korumak için böyle bir şey yaptım. Pişmanım beratımı istiyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısının tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği sanık hakkında mahkeme heyeti, 25 yıl ağır hapis cezası verdi.

BAŞINI TAŞLA EZİP UÇÇURUMDAN ATTI

Ziya Hesani, kendisinden boşanmak isteyen karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Afgan Tercüman Tamim Mirzai'yi 22 Ekim 2020'de konuşmak için Morkaya sokak üzerinde bulunan kayalıklar çağırmış, Tamim Mirzai'iyi önce kafasını taşla ezerek öldürdükten sonra uçurumdan aşağıya atmıştı. Görülmemesi için cesedin üzerine taşlarla kapattıktan sonra kaçan Ziya Hesani kısa sürede polis tarafından yakalanmıştı.