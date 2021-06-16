Aile katliamı yapacaktı! Hoca bahanesine sığındı

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kiraz bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Süleyman Kiraz duruşmadaki savunmasında, "Daha öncesinde kaynım Hasan telefonda bana 'Seni asacağım, keseceğim, biçeceğim şeklinde konuşmuştu. Ben Hasan'ın evine gittim kendimi korumak amacıyla silahı üstüme aldım. Muhammet Keçeci ve orada bulunan şuanda ismini hatırlamadığım kaynımın oğlu ile birlikte 3-5 kişi bana karşı harekete geçtiler.
Ben kendimi savunmasaydım beni linç edeceklerdi. Şengül boşanma davası açtı. Hasan bana 'Enişte bu iş böyle olmaz ben sizi bir hocaya baktırayım' dedi. Hasan ile beraber hocanın yanına gittik Hoca, 'Sizde 7-8 yıldır büyü var' dedi. Bende kendisine sen nerden biliyorsun dedim, o da bana 'Ben her şeyi biliyorum, ben istersem senin hayatını alt üst ederim' dedi. Benim başıma bunları hoca açtı. Hoca yüzünden bunlar oldu" dedi. Müşteki Şengül Kiraz duruşmadaki ifadesinde, "Ben o gün annemin yanındaydım, ailecek oturuyorduk, Süleyman geldi. Süleyman salonun kapısını kapattı, mutfağa geldi. Silahıyla 'Hasan'ın da ocağını söndüreceğim' diyerek Yıldız'a ateş etti. Sonra anneme döndü anneme ateş etti. Silahı çocuklara doğrulttu bunun üzerine çocuklar tekrar geri kaçtılar. Ben bu durumu görünce kendimi can havliyle balkona attım. Arkamdan 'Boşanma öyle olmaz böyle olur' diyerek arkamdan bana sıktı. Vurulduğumu göğsümden kan fışkırınca anladım. Gözlerimi açtığımda yoğun bakımdaydım. Kendisinin aldatma konusunda söyledikleri de yalandır, ben boşanma davası açtıktan sonra evden kızlarım ile birlikte ayrıldım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
Olayda ağır yaralanan Yıldız Keçeci de duruşmadaki ifadesinde, "Süleyman Kiraz bana doğru nişan aldı. Ben bunu görünce ne yapıyorsun enişte diye bağırdım yana doğru döndüm. Silahı bana doğru sıktı. Benim bu olayda kolum kırıldı, midem delindi, dalağım alındı, omuriliğim hasar gördü, kaburgalarım kırıldı, kolumda sakatlık kaldı, akciğerlerim delinmiş sonda takmışlar. Sanığın bana sıktığı kurşun hala karaciğerimde duruyor. Kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü suçsuz, günahsız yere bize kurşun sıktı. Öldürme kastıyla ateş etti" dedi. Mahkeme heyeti, Şengül Kiraz'ın olay sonrasında görmüş olduğu tedavilerine ilişkin bütün raporlarının mahkemeye gönderilmesine ve meydana gelen kemik kırığına ilişkin kesin adli rapor düzenlenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme Güzel Keçeci için de adli rapor düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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Şengül Kiraz duruşma çıkışı gazetecilere şunları söyledi: "Sanık 34 yıllık eşimdi. Ben boşanmak istedim. Kendisi çalışmayan bir insandı. Bütün gününü kahvehanede geçirirdi. benim 5 tane kızım var. Çok şiddet vardı. Dayak vardı. Boşanma davası açtım. Kızlarımı aldım ayrı bir yere gittim. Eşim beni sürekli tehdit ediyordu. Şantaj yapıyordu. Beni çocuklarımla tehdit ediyordu. O gün kasten planlı bir şekilde eve geldi. Gerçekten artık bu kadın cinayetleri bitsin. Kardeşimin evinde katliam yapan bu insan, kardeşimin evini kanaya bulayan bu insan cezasız kalmasın. Silahın tutukluk yapmasından dolayı evi terketti. Yoksa onun amacı herkesi kurşuna dizmekti. Bizi katletmek için evimize gelen bu adamın gerçekten çok yüksek bir ceza almasını istiyorum.