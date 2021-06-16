Aile katliamı yapacaktı! Hoca bahanesine sığındı





Ben kendimi savunmasaydım beni linç edeceklerdi. Şengül boşanma davası açtı. Hasan bana 'Enişte bu iş böyle olmaz ben sizi bir hocaya baktırayım' dedi. Hasan ile beraber hocanın yanına gittik Hoca, 'Sizde 7-8 yıldır büyü var' dedi. Bende kendisine sen nerden biliyorsun dedim, o da bana 'Ben her şeyi biliyorum, ben istersem senin hayatını alt üst ederim' dedi. Benim başıma bunları hoca açtı. Hoca yüzünden bunlar oldu" dedi. Müşteki Şengül Kiraz duruşmadaki ifadesinde, "Ben o gün annemin yanındaydım, ailecek oturuyorduk, Süleyman geldi. Süleyman salonun kapısını kapattı, mutfağa geldi. Silahıyla 'Hasan'ın da ocağını söndüreceğim' diyerek Yıldız'a ateş etti. Sonra anneme döndü anneme ateş etti. Silahı çocuklara doğrulttu bunun üzerine çocuklar tekrar geri kaçtılar. Ben bu durumu görünce kendimi can havliyle balkona attım. Arkamdan 'Boşanma öyle olmaz böyle olur' diyerek arkamdan bana sıktı. Vurulduğumu göğsümden kan fışkırınca anladım. Gözlerimi açtığımda yoğun bakımdaydım. Kendisinin aldatma konusunda söyledikleri de yalandır, ben boşanma davası açtıktan sonra evden kızlarım ile birlikte ayrıldım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.