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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:08

'da inanılmaz olay: Hastaneye arabayla girmeye çalıştı!

AA
Ankara'da inanılmaz olay: Hastaneye arabayla girmeye çalıştı!

'da inanılmaz bir olay yaşandı. Tartıştığı eşinin çalıştığı hastaneye girmek isteyen ve aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlilerince içeri alınmayan emekli memur H.K. (52), otomobili ile hastaneye girmeye çalıştı.

'da emekli memur H.K, tartıştığı eşinin çalıştığı 'ndeki özel bir hastaneye geldi. H.K, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine H.K. ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Diğer güvenlik görevlilerinin de yardımıyla dışarı çıkarılan ve sinirine hakim olamayan H.K, hastane önündeki 71 D 461 plakalı otomobilini çalıştırarak, hastane kapısına doğru ilerledi. Güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışan otomobil, hastane girişindeki kapıya çarparak durdu.

Olay yerine gelen polis ekibi, H.K'yi gözaltına aldı. H.K, ilk ifadesinde güvenlikçilerle tartıştığı için otomobili ile hastane kapısına girdiğini söyledi. Otomobil çekici ile bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, zarar gören hastane kapısı çalışanlar tarafından naylon brandayla kapatıldı.

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Ankara'da inanılmaz olay: Hastaneye arabayla girmeye çalıştı!
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