Ankara'da profesörden avukata taciz ve tehdit: Seni diri diri yakacağım!





SENİ DİRİ DİRİ YAKACAĞIM, DEMİŞ



Tehditlerin artması üzerine Şerafettin D.'yi telefonundan engellediğini belirten N.S., "Bana ulaşamayan şüpheli bu kez yakın arkadaşlarımı arayarak rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Haziran 2020'de telefon engelini kaldırarak şüpheliyi görüntülü aradım. Amacım; yakınlarımı rahatsız etmemesini söyleyip, kendisini son kez uyarmaktı. Telefonda bana ağza alınmayacak sözler sarf edip, cinsel içerikli görüntülerini gösterdi. Ben durum karşısında şok oldum. Sinkaflı sözlerini tekrarlayarak, 'Senin beynini dağıtacağım, o da olmazsa diri diri yakacağım' diyerek tehdit etti" dedi.



'YAKINLARIMA HAKKIMDA İFTİRALARDA BULUNDU '



Olayın ardından şüphelinin telefonunu tekrar engellediğini; ancak koktuğu için hemen şikayetçi olamadığını anlatan N.S., şunları kaydetti:

"Daha sonra akraba, arkadaş ve iş çevremden yakınlarımı arayarak, hakkımda iftiralarını sürdürdü. Ağabeyime ve teyzemin kızına, benim hayat kadını olduğumu, evli erkeklerle ilişkiye girdiğimi, beni herkese rezil edeceğini söylemiş. Avukat Hakları Merkezi'nde görev aldığım Ankara Barosu'ndan bir yöneticiyi arayarak, 'Benim evlenme teklifimi reddetti. Ben ona savaş başlattım. Onun ne mal olduğunu göstereceğim. Benimle aynı masada oturacak. Karşı karşıya gelecek' demiş. Bu şekilde etrafımda bulunan 25 kişiyi arayarak benzer şeyler söylemiş."



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ifadesi alınan şüpheli Şerafettin D., suçlamaları kabul etmedi. Avukat N.S. ile ilişkileri olduğunu iddia eden Şerafettin D., "Ayrıldıktan sonra itibarımı zedelemek için hakkımda asılsız iddialarla suç duyurularında bulundu. Amacı benden intikam almaktır" dedi.



ŞANTAJDAN DAVA VE KORUMA KARARI



Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında başlatılan 9 soruşturmadan 'şantaj' suçundan yürütülen soruşturma, tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Şerafettin D. hakkında avukat N.S.'ye yönelik 'şantaj' eylemi nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diğer suçlamalarla ilgili soruşturmalar ise sürüyor.

N.S. ayrıca Ankara 2'nci Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma talebinde bulundu. Mahkemece Şerafettin D. hakkında N.S.'ye 6 ay boyunca yaklaşmama kararı verildi.

'İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDUK'



N.S.'nin avukatı Nuran Özdemir, DHA'ya yaptığı açıklamada, şüpheli hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Suç duyurularımız sonrasında burada yürüttüğü Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve bilirkişi görevlerinden alındığını öğrendik. Diğer yandan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve şüphelinin görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne müracaat ettik. YÖK ve rektörlüğe yaptığımız başvuru dilekçeleri birleştirilerek, görev yaptığı dekanlığa gönderildi ancak dekanlıkta soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Bunun üzerine biz Konya İdare Mahkemesi'ne bu soruşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın iptali için dava açtık. Bu dava halen sonuçlanmadı. Müvekkilim bu dava ve soruşturmaları sonuçlandırma konusunda kararlıdır. Takipçisi olacağız. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi de soruşturmaların takipçisidir. Türkiye'de avukat bile olsanız kadın olmak çok zor" diye konuştu.