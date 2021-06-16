Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya Büyükşehir geri adım attı
Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:52 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:54

Antalya Büyükşehir geri adım attı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya Büyükşehir geri adım attı

'nin falezler üzerine yapmayı planladığı ışıklandırma projesi bir daha gündeme getirilmemek üzere iptal edildi.

, geçen mart ayında, falezlerin ışıklandırılmasına ilişkin bir proje geliştirildiğini duyurdu. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımlarla duyurulan proje, çok sayıda tepki aldı.

BİLİM İNSANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bilim insanlarından da tepkiler alan projenin dünyada sadece 700 birey kalan başta olmak üzere, birçok kuş türü, endemik bitki ve canlıya ev sahipliği yapan falezlerde hem görüntü kirliliğine neden olacağı, hem de buradaki doğal hayatı yok edeceğine dikkat çekildi. Projeye gelen 'falezler pavyona dönecek' tepkileri üzerine durdurma kararı alan Büyükşehir Belediyesi, projenin tamamen iptal edildiğini duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya Büyükşehir geri adım attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA