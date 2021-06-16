Antalya'da halı faciası: Annesini o halde görünce yıkıldı...

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Satı Üçgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Üçgül'ün çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cesedin görünmemesi için ekipler etrafını bariyer ile kapattı.