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Giriş Tarihi: 16.6.2021 13:48

’da sağanak yağışın ardından hortum çıktı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da sağanak yağışın ardından hortum çıktı

Güne yağmur ve karla başlayan ’da Turizm Merkezi’nde denizde hortum oluştu.

'nın ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından turizm bölgesi açıklarında kıyıdan 1 kilometre açıkta hortum oluştu. Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı. O anlar ise tatilciler ve bölge sakinleri tarafından çeşitli noktalardan cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kısa süreli paniğe neden olan hortum karaya ulaşmadan, kayboldu.

3 HORTUM DAAH MEYDANA GELDİ

Antalya açıklarında ve kıyılarında yağmurun ardından kısa süreli hortumlar oluştu. Meteoroloji yetkilileri anı Sıçaklık değişiminin ardından yaşanan hortum olaylarının bölgede sık sık görüldüğüne dikkat çekti. Uzmanlar hortumu doğanın hapşırması olarak nitelendirdi.

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Antalya’da sağanak yağışın ardından hortum çıktı
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