Vatandaşlar şoka girdi! 60 yıl sonra haziranda kar yağdı

Beyaz örtüyü görenler gözlerine inanmak istemedi.
Sağanak yağış Kaş'ın 2 bin 500 rakamlı Akdağ'da kara döndü.
Sabaha karşı yağan kar 5 santime ulaştı. Dağları beyaz örtü kapladı.
RÜYADAYIZ SANDIK
Akdağ'da koyunlarını otlatan Yörükler ise kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Yağla da hayvanlarını otlatan kalan Oğuz Topaloğlu, "İlk kez böyle bir durum ile karşılaşıyoruz.
Haziran ortasında kışı yaşıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
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