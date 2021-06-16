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Giriş Tarihi: 16.6.2021 12:24 Son Güncelleme: 16.6.2021 12:49

Vatandaşlar şoka girdi! 60 yıl sonra haziranda kar yağdı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Vatandaşlar şoka girdi! 60 yıl sonra haziranda kar yağdı

Haziran ayı ortasında ’da karı gören vatandaşlar şok yaşadı. Meteoroloji 60 yıl sonra ilk kez kar yağdığını kaydetti.

'nın İlçesi sınırlara içinde bulunan Akdağ'a kar yağdı.



Beyaz örtüyü görenler gözlerine inanmak istemedi.



Sağanak yağış Kaş'ın 2 bin 500 rakamlı Akdağ'da kara döndü.



Sabaha karşı yağan kar 5 santime ulaştı. Dağları beyaz örtü kapladı.

RÜYADAYIZ SANDIK

Akdağ'da koyunlarını otlatan Yörükler ise kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.



Yağla da hayvanlarını otlatan kalan Oğuz Topaloğlu, "İlk kez böyle bir durum ile karşılaşıyoruz.



Haziran ortasında kışı yaşıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.



Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü 60 yıl aradan sonra ilk kez haziran ortasında kar kaydetti.

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Vatandaşlar şoka girdi! 60 yıl sonra haziranda kar yağdı
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