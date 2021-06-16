Aranan şüpheli jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın ilçelerinden Alanya'da JASAT ve Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma', 'mala zarar verme' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan şüpheli M. İ. (43) yapılan takip sonucunda yakalandı.

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli M.İ. adliyeye sevk edildi.