Sağlık personellerinin aşılanması ile başlayan Kovid-19 aşılama süreci, belirlenen risk gruplarıyla devam ediyor. Her geçen gün ile beraber koronavirüs aşısı olan kişi sayısı artıyor. Bu noktada, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, koronavirüs aşı alma işlemi e-Devlet, e-Nabız, MHRS, ALO 182 ve SMS ile gerçekleştirilebiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Aşı randevusu alma işlemi sırasında Sinovac aşısı ve Biontech aşısından birisinin tercih edilmesi gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, bir süredir alınamayan Sinovac aşı randevusu, bugün itibarı ile yeniden aktif oldu. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, başvuru nereden yapılır?

İşte, e-Devlet, MHRS, e-Nabız, SMS ve ALO 182 telefonla aşı randevusu alma oluşturma işlemi