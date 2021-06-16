Aşının yan etkileri için önerilen Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ilaçlar hangileridir, aşı ağrısını geçirir mi?

Çalışanların tamamına aşı hakkının tanımlanması üzerine milyonlarca vatandaş aşı randevusunu alarak hastanelere akın etti. Uzmanlar, koronavirüs aşısının yan etkilerinden endişe eden vatandaşlar için Parasetamol önerisinde bulundu. Aşının uygulandığı bölgede oluşabilecek ağrı, şişlik ve kızarıklık ihtimaline karşı önerilen Parasetamol nedir diye merak ediliyor. Vatandaşlar, Parasetamol ne işe yarar, Parasetamol içeren ilaçlar hangileridir, aşı ağrısını geçirir mi gibi soruların yanıtını arıyor.

PARASETAMOL NEDİR NE İŞE YARAR?

Parasetamol diğer adıyla asetaminofen, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkileri olan bir ilaç etken maddesidir. Ağızdan alınan ve vücutta hızlıca emilerek kana karışan bu etken madde, bütün dokulara hızla yayılarak ağrıyı ve ateşi engeller. Analjezik etkisi yeni nesil analjeziklere göre hafiftir ancak mide üzerinde etkisi yok denecek kadar azdır. Bu sebeple çocuklarda, hamilelerde ve sindirim sistemi hastalığı olanlarda güvenle tercih edilir.