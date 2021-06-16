Türkiye, 1 Haziran itibarı ile normalleşme sürecine geçti. Hâl böyle olunca, 2021 AVM çalışma saatleri de merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı ve AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi AVM'lerin açık olacağı belirtilirken hafta sonu alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin değiştirildiği aktarıldı.

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR? | HAFTA SONU AVM AÇIK MI?

Genelgede, güncel AVM çalışma saatleri de vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre, AVM'ler hafta içi ve cumartesi günü belirli saatlerde açık olacak. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, hafta sonu ve hafta içi AVM çalışma saatleri ile alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri 2021