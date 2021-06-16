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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:12

’nde üzücü anlar! Minik Zeynep’in ayağı korkuluklara sıkıştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ayasofya Camii’nde üzücü anlar! Minik Zeynep’in ayağı korkuluklara sıkıştı

Akrabalarıyla birlikte ’ni ziyaret etmeye gelen 6 yaşındaki Zeynep Akalan, cami içerisinde gezdiği sırada ayağını müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştırdı. Minik Zeynep bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca göz yaşları dökmeye başladı. Minik Zeynep’in yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, Zeynep’i kurtardıktan sonra akrabalarına teslim etti.

Olay Fatih'te yer alan 'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki Zeynep Akalan, akrabaları ile birlikte Ayasofya Camii'ni ziyarete geldi.

Minik Zeynep, büyükleri camiiyi gezdiği sırada camide oyun oynamaya başladı. Bu esnada minik Zeynep'in ayağı müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı.

Birkaç denemeden sonra ayağını sıkıştığı yerden kurtaramayan Zeynep telaşa kapılarak gözyaşlarına boğuldu. Durumu fark eden cemaat hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren müdahalelerin ardından minik Zeynep'in ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarıldıktan hemen sonra akrabalarına sarılan Zeynep'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ayasofya Camii’nde üzücü anlar! Minik Zeynep’in ayağı korkuluklara sıkıştı
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