Ayasofya Camii’nde üzücü anlar! Minik Zeynep’in ayağı korkuluklara sıkıştı

Olay İstanbul Fatih'te yer alan Ayasofya Camii'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki Zeynep Akalan, akrabaları ile birlikte Ayasofya Camii'ni ziyarete geldi.

Minik Zeynep, büyükleri camiiyi gezdiği sırada camide oyun oynamaya başladı. Bu esnada minik Zeynep'in ayağı müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı.

Birkaç denemeden sonra ayağını sıkıştığı yerden kurtaramayan Zeynep telaşa kapılarak gözyaşlarına boğuldu. Durumu fark eden cemaat hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren müdahalelerin ardından minik Zeynep'in ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarıldıktan hemen sonra akrabalarına sarılan Zeynep'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.