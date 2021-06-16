Babalar Günü ve Anneler Günü, son derece kıymetli olan ebeveynlerimizi bir gün değil her gün mutlu etmemiz gerektiğini bize öğretse de her yıl sevinçle karşıladığımız özel günlerden biridir. Babalarımızı değerli hissettirmek ve gururlandırmak amacıyla kutladığımız Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu sebeple Babalar Günü hediyesi ne alınır sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 2021 En Güzel Babalar Günü hediyesi önerileri ve fikirleri haberimizde.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Mayıs ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu tarih her yıl başka bir güne tekabül ettiği için her sene Haziran ayının gelişiyle Babalar Günü ne zaman sorusu yanıt arıyor. 2021 yılında Babalar Günü 20 Haziran tarihine, yani önümüzdeki Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?
Kişinin bütçesine uygun olarak alınacak her hediye babaları bu özel günde mutlu etmeye yetecektir. Maddi bağımsızlığı olmayan küçük yaş gruplarının yapacağı bir resim, yazacağı bir şiir, birlikte çekilmiş fotoğraflarla hazırlayacağı bir kolaj ya da dijital ortamda bu fotoğrafları şarkıyla süsleyerek oluşturacağı bir video da babaları çok mutlu edecektir.
İLK BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE OLABİLİR?
Bebeği ile ortak giyebileceği body ve tişört kombini
Bebeğin el izi ya da ayak iziyle süslenmiş kupa, defter, fotoğraf, çerçeve ve benzeri hatıralık eşya
"Yılın en iyi babası" yazan bir arma, kupa ya da tablo
Bebeğin ayak izine yer verilen bir cüzdan
Bebekle babanın ilk fotoğrafıyla hazırlanmış ahşap fotoğraf, poster, puzzle
EMEKLİ BABAYA HEDİYE NE ALINIR?
Emekli babalara hobilerine uygun hediyeler almak ve bunun için ön araştırma yapmak doğru olacaktır. Örneğin,
Günlük yürüyüşlerinde rahat etmesi için spor ayakkabı,
Bulmaca çözmeyi seven babalar için özel hazırlanmış bulmaca kitapları,
Ahşap kutulu ve imameli özel tasarım tesbih,
Balık tutmayı seven babalar için olta seti gibi Babalar Günü hediyesi önerileri arasında gösterilebilir.